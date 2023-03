König Charles' Krönung: Retten Harry und Meghan ihren Ruf?

Sind Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ohne die Royals irrelevant? Bald ist es so weit – am 6. Mai wird König Charles III. (74) gekrönt. Nachdem Harry seine royalen Pflichten niedergelegt und mit seinen Memoiren viele Mitglieder des Königshauses verärgert hatte, wurde lange Zeit spekuliert, er wäre womöglich nicht eingeladen. Die Gerüchte wurden inzwischen dementiert, doch stellt sich weiterhin die Frage, ob die Aussteiger-Royals bei den Feierlichkeiten erscheinen. Eine Expertin meint nun: Harry und Meghan müssen sich bei der Krönung unterwürfig zeigen!

"Sie brauchen die Nähe zur königlichen Familie, wenn sie ihr Leid weiterhin zu Geld machen wollen", stellt Royals-Expertin Kinsey Schofield gegenüber Sky News klar. Um ihren Einfluss in Hollywood zurückzugewinnen, seien sie auf Fotos mit Charles angewiesen. "Sie werden zu Kreuze kriechen müssen. Sie müssen sich bei der Krönung zeigen und mit William (40) und Kate (41) fotografiert werden, falls sie nah genug rankommen." Ebenso wichtig sei Charles' Frau Camilla (75), "die Harry in seinem Buch zerrissen hat", betont die Fachfrau.

Über das mangelnde Interesse an Harry und Meghan in den Vereinigten Staaten hatten bereits eine Vielzahl von Quellen ihre Sorge geäußert. Das Paar soll seinen Einfluss in Hollywood überschätzt haben und in der Nachbarschaft angeblich unbeliebt sein. Doch die beiden haben wohl ihre eigenen Pläne: Angeblich sollen sie einen der erfolgreichsten Dealmaker Hollywoods angestellt haben, um mehr Geld erwirtschaften zu können.

