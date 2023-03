Große Gefühle? Diese Duette werden im DSDS-Recall performt!

Jetzt wird es Zeit für stimmige Performances zu zweit! Schon seit Anfang des Jahres müssen die Kandidaten von DSDS Woche für Woche die Jury rund um Dieter Bohlen (69), Katja Krasavice (26), Leony und Pietro Lombardi (30) überzeugen. Die nächste Folge ist die bereits fünfte Recall-Episode und die Gesangstalente müssen nun in Duetten performen. Hierbei ist die Schwierigkeit, dass die Teilnehmer sich nicht nur auf sich, sondern auch auf ihren Gesangspartner verlassen können müssen. Diese Duette werden morgen performt!

Felix Gleixner und David Leischik treten laut RTL mit "We've Got Tonight" von Ronan Keating (46) und Jaenette Biedermann auf, Lorent Berisha und Marleen Schäfer hingegen singen "Dancing With A Stranger" von Sam Smith (30) und Normani. Große Gefühle werden zudem von Rose Ndumba und Peris Achilleas erwartet, die "See You Again" von Wiz Khalifa (35) und Charlie Puth (31) performen. Schlagerlastig wird es dann mit Natalie Nock und Aileen Sager, die einen Klassiker von Roland Kaiser (70) und Maite Kelly (43) singen. Auch ertönen wird das emotionale Lied "You Raise Me Up" von Josh Groban (42) – gesungen von Jaden Fischer und Sem Eisinger.

Poptitan Dieter Bohlen ist sich sicher: "Das Duett ist eigentlich die Königsdisziplin in der Musik!" Die Gesangsdarbietungen der DSDS-Talente werden in der kommenden Episode in der Altstadt des thailändischen Phuket aufgeführt.

Instagram / thatsmerosee Die DSDS-Kandidaten Rose und Adriano auf Mallorca

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange (2.v.l.), DSDS-Kandidaten 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beim DSDS-Recall auf Mallorca

