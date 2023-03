Im Thailand-Recall: DSDS-Kandidaten lassen sich tätowieren

Die Kandidaten von DSDS wollen ihre Reise in Erinnerung behalten. In den aktuellen Folgen bestreiten die Teilnehmer der Castingshow gerade den Auslandsrecall in Thailand. Neben den Höhen und Tiefen der Proben und Auftritte in dem tropischen Land nehmen die Musiker sich jetzt auch Zeit, um sich eine einmalige Erinnerung zu verschaffen: Eine Gruppe der Kandidaten ließ sich ein bedeutungsvolles Tattoo stechen.

In der aktuellen Folge "Deutschland sucht den Superstar" machte sich eine Gruppe von Kandidaten auf zum Tätowierer. Mit dabei war unter anderem Jill Lange (22) und David Leischik. Und bei David löst das traditionelle Symbol, das die drei Schützen des Buddah darstellt, sehr emotionale Erinnerungen aus. "Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Ich habe nie gewusst, wohin mit mir. [...] Ich habe mich immer gefühlt wie ein Nichtsnutz, ein Versager", meint er. Und auch der Kandidat Peris erinnert sich an seine Vergangenheit: "Man muss den Kopf hochhalten und weitermachen, egal, was passiert."

Für Tattoo-Fan Jill ist es zwar längst nicht der erste Körperschmuck. Nach dem Stechen stellt sie fest: "Es tat irgendwie schon mehr weh als bei meinem Tätowierer in Deutschland. Es wird mich immer an die Zeit erinnern." Bei ihrer Kollegin Lawa Baban hingegen handelt es sich im Gegensatz zu Jill um ihr allererstes Tattoo. Am Ende der Session gab es für alle noch eine traditionelle Segnung.

RTL / Markus Hertrich Peris Achilleas Grigoriadis, Fatih Yüksel und Jaden Fischer bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Instagram / lawaofficial Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

