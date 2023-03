Kendall Jenner sieht ihrer Schwester Kim immer ähnlicher!

Verwechslungsgefahr bei den Kardashian-Jenners! Kendall Jenner (27) ist die zweitjüngste Schwester in dem berühmten Familienbund. Ihre ältere Halbschwester Kim Kardashian (42) zählt schon lange zu den bekanntesten Promis der Welt. Mit ihrem Einfluss setzt die vierfache Mutter seit mehr als einem Jahrzehnt Beauty-Trends rund um den Globus. Ob sich auch Kendall in Sachen Schönheit von ihrer großen Schwester beeinflussen lässt?

Das behaupteten zumindest mehrere User auf Reddit, nachdem die 28-Jährige Schnappschüsse von sich im Netz gepostet hatte. Die Bilder zeigen das Model, bevor sie die Vanity Fair Afterparty der Oscars besuchte. In ihrer atemberaubenden goldenen Robe und mit Hochsteckfrisur mustert sich die Beauty im Spiegel. "Ich habe das Gefühl, Kendall ist die neue Kim. Sie ist Kim 2.0", kommentierte ein Fan, während ein anderer User meinte: "Es ist so seltsam, wie sich alle in Kim verwandeln". Ein Dritter schrieb: "Im Ernst jetzt, sie sieht Kim in letzter Zeit so ähnlich!" Doch nicht nur Kim und Kendall ähneln sich stark...

Vor wenigen Wochen hatte die Ex von Kanye West (45) Fotos mit ihrer jüngsten Halbschwester Kylie (25) auf Instagram geteilt. "Zwillingsseelen", hatte die 42-Jährige unter die Schnappschüsse geschrieben. Auf den Fotos rekeln sich die zwei Beautys in knappen schwarzen Bikinis sexy vor der Kamera. Die Ähnlichkeit zueinander unterstreichen sie mit ihrem langen dunklen Haar. Von der Seite sehen die sanduhrförmigen Silhouetten des Schwestern-Duos komplett gleich aus.

Anzeige

Daniel Derro Regan Kendall Jenner im März 2023

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kendall Jenner bei den Emmys im September 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner und Kim Kardashian, Reality-TV-Darstellerinnen

Anzeige

Findet ihr, dass sich Kim und Kendall immer ähnlicher sehen? Ja, absolut! Nein, finde ich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de