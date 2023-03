Louis Tomlinson dankt Liam für Unterstützung bei Premiere!

Louis Tomlinson (31) und Liam Payne (29) sind offenbar immer noch enge Buddys. Die beiden Musiker kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit bei der Gruppe One Direction. Durch die Boyband waren sie beide zu absoluten Frauenschwärmen geworden. Nach dem Band-Ende waren sie aber ihre eigenen Wege gegangen. So feierte Louis zuletzt die Premiere seiner Doku – und Liam war mit dabei. Und dafür bedankt Louis sich jetzt bei seinem Freund.

Bei Twitter richtet Louis sich jetzt mit herzlichen Worten Liam. "Einen ganz besonderen Dank an Liam dafür, dass du für mich da warst. Das bedeutet mir die Welt. Lieb dich, Kumpel", meint der 31-Jährige. Liam unterstützte seinen Buddy aber nicht nur auf dem roten Teppich der Premiere, sondern teilte auf seinem Instagram-Profil auch einen süßen Tribut: "Mein Nacken tut weh, wenn ich daran denke, wie sehr ich zu dir aufsehe. Du warst bereits mein Freund und mein Bruder, aber durch dieses Fenster in deine Welt und deinen Verstand zu schauen, lässt meinen Respekt noch wachsen."

Louis' Film trägt den Titel "All Of Those Voices" und der Brite scheint lange darauf gewartet zu haben. "Das ist etwas, woran ich seit Jahren gearbeitet habe, und ich freue mich wirklich, es endlich in die Welt zu setzen", freute er sich bei Instagram. Der Inhalt soll sich sowohl mit seiner Solokarriere als auch mit seiner One-Direction-Zeit beschäftigen.

Getty Images Louis Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images One Direction, November 2010

