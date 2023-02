Dokumentation über Louis Tomlinson kommt bald ins Kino!

Fans von Louis Tomlinson (31) aufgepasst! Der Sänger wurde ursprünglich durch One Direction bekannt. Nachdem sich die Band 2016 jedoch getrennt hatte, wurden die Mitglieder zu Solo-Künstlern: So startet etwa Harry Styles (29) gerade total durch. Aber auch Louis ist mittlerweile ein erfolgreicher Sänger. Nun steht ein neues Projekt des Briten vor der Tür: Louis hat eine Dokumentation über sein Leben gedreht!

"All Of Those Voices" heißt der Film, der ab dem 22. März weltweit in die Kinos kommen soll. "Das ist etwas, woran ich seit Jahren gearbeitet habe, und ich freue mich wirklich, es endlich in die Welt zu setzen", erklärte Louis in einem Post auf Instagram. Zudem bedankte er sich bei seinen Fans: "Ich habe es schon eine Million Mal gesagt, aber ich habe das Glück, die größten Fans zu haben, die sich ein Künstler wünschen kann, und da ihr immer mehr als das für mich tut, wollte ich meine Geschichte mit euch in meinen eigenen Worten teilen."

Und worum wird es in der Doku gehen? Offenbar soll nicht nur Louis' Solo-Karriere behandelt werden, sondern auch mit der One-Direction-Zeit beginnen. Es sei "eine Geschichte über die Kraft der Selbstentdeckung und den Mut, der nötig ist, um sich selbst treu zu bleiben", heißt es im Pressetext des Streifens.

Getty Images Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan und Harry Styles von One Direction

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

