Nach Brust-Tumor: Sharon Stone macht anderen Frauen Mut

Sharon Stone (65) erinnert sich an eine schwierige Zeit zurück. Im November letzten Jahres hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass bei ihr ein Tumor in der Gebärmutter entdeckt wurde und er operativ entfernt werden musste. Auch in ihrer Brust hatte die "Basic Instinct"-Darstellerin einen Tumor. Nun will sie anderen Frauen mit ihrer Geschichte Mut machen: Sharon spricht offen über ihre Brust-OP.

Am Donnerstagabend sprach die US-Amerikanerin im Rahmen einer Spendenaktion für die Brustkrebs-Forschung über ihre Erkrankung. Gegenüber People erklärte sie, dass die Gesundheit immer vorgeht. "Ich bin ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt: 'Wenn ihr mich aufmacht und es ist Krebs, dann nehmt bitte meine Brüste ab, denn ich definiere mich nicht über meine Brüste'", erinnert sie sich zurück. Zum Glück hatte Sharon aber keinen Krebs und der Tumor konnte entfernt werden.

Nun will sie anderen Frauen Mut machen, sich regelmäßig durchchecken zu lassen. "Denkt nicht, ihr solltet lieber keine Mammografie und keinen Bluttest machen oder euch nicht operieren lassen. Ich stehe hier und erzähle euch, dass mir anderthalb und mehr Gewebe aus der Brust entfernt wurde und keiner von euch hat es überhaupt bemerkt", gab sie im Interview selbstbewusst zu.

filmdigital//MEGA Sharon Stone bei ihrer Kunstausstellung in der Allouche Gallerie

Getty Images Sharon Stone im Dezember 2022 in Jeddah

Getty Images Sharon Stone, Juni 2022 in Los Angeles

