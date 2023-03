Wegen Babybauch: Laura Anderson schießt gegen Bodyshamer

Laura Anderson fehlt das Verständnis. Die Reality-Bekanntheit erwartet derzeit ihr erstes Baby. Kurz nachdem sie ihre Schwangerschaft verkündet hatte, gab ihr Partner Gary Lucy (41) die Trennung des Paares bekannt. Doch trotz der zerbrochenen Liebe wollte sich die Britin auf ihren Nachwuchs und eine gesunde Schwangerschaft konzentrieren. Aber offenbar wird sie im Netz immer wieder kritisiert – und jetzt lässt Laura sich das Bodyshaming nicht mehr gefallen.

Bei Instagram teilt Laura jetzt eine Reihe von Urlaubsbildern. Darauf zeigt sie sich bei Sonnenuntergang strahlend und gut gelaunt in einem sexy orangefarbenen Negligé. "An die Leute, die eine seltsame, negative Konnotation mit Frauen haben, die ihren Bauch streicheln: Ich werde in den nächsten fünf Monaten einen Menschen in mir heranwachsen lassen und wahrscheinlich nicht wissen, wohin ich meine Hände stecken soll", stellt sie klar. Sie finde es sehr beunruhigend, dass eine schwangere Frau so sehr angefeindet werde.

Bis zur Geburt ist es wohl noch eine Weile hin, doch ein Liebes-Comeback von Laura und ihrem Ex Gary scheint eher unwahrscheinlich. In ihrer Instagram-Story wurde die Blondine während eines Q&As genau danach gefragt. Aber ihre Antwort war klar und deutlich: "Nein." Derzeit sei das Verhältnis der beiden nicht besonders gut und eher angespannt.

