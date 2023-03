Zurück zur Natürlichkeit: Blac Chyna lässt Filler entfernen!

Sie setzt ihren Weg zur Natürlichkeit fort! Blac Chyna (34), die Ex von Robert Kardashian (36), galt lange als das Sinnbild für Künstlichkeit. Nun scheint die ehemalige OnlyFans-Darstellerin jedoch gewillt zu sein, wieder weniger modifiziert auszusehen. So hatte sich die Influencerin vor Kurzem bereits den Hintern und die Brüste verkleinern lassen. Und die nächste Baustelle an ihrem Körper machte sie wohl auch schon ausfindig: Blac Chyna ließ sich die Filler im Gesicht entfernen!

Via Instagram nahm die 34-Jährige ihre Follower mit zum Beauty-Doc und erklärte ihr genaues Vorhaben: "Ich lasse mir heute die Filler aus meinen Wangen entfernen, denn es ist nun genug. Es muss nun alles raus – so einfach ist das." Für den Besuch beim Schönheits-Doc zeigte sich die Ex von Robert ganz leger in einem pinken Pulli und mit einer lila-pinken Strickmütze. Zu dem Arzt meinte Chyna dann im Weiteren: "Ich bin bereit, wieder Angela zu werden. Es fühlt sich so an, als wäre ich aus der Rolle der Blac Chyna herausgewachsen."

Tatsächlich wirkt das Social-Media-Sternchen wie ein ganz anderer Mensch. Vor Kurzem ließ sie ihre Fans wissen: "Ich möchte, dass ihr Frauen euch lieber keine Silikonspritzen geben lasst, denn man kann davon krank werden." Es hat den Anschein, Chyna wolle ihr komplettes Leben umkrempeln – und wie sie verkündete, möchte sie auch ihre OnlyFans-Karriere an den Nagel hängen.

Getty Images Rob Kardashian Jr. und Blac Chyna im Jahr 2016

Getty Images Blac Chyna, Erotik-Star

Getty Images Blac Chyna, Erotik-Star

