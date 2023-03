Neues Leben: Blac Chyna lässt sich Brüste und Po verkleinern

Blac Chyna (34) will ihr Aussehen mal wieder optimieren. An ihr ist so gut wie gar nichts mehr echt: Die Rapperin hat nicht nur gleich viermal ihre Brüste vergrößern lassen, sie unterzog sich auch schon mehreren Fettabsaugungen und ließ zahlreiche Silikoninjektionen in ihren Hintern spritzen. Doch inzwischen ist sie mit ihrem künstlichen Erscheinungsbild nicht mehr zufrieden: Blac Chyna lässt sich jetzt die Brüste und den Hintern wieder verkleinern!

In mehreren Instagram-Videos filmte sie sich vor und nach den betreffenden Eingriffen und richtet eindringliche Worte an ihre Community. "Ich möchte nur, dass alle Frauen da draußen wissen, dass sie sich keine Silikonspritzen geben lassen sollen, denn man kann krank werden, man kann sterben", appelliert Chyna. Die Verkleinerung ihrer Körperteile sei Teil einer "lebensverändernden Reise": Die Musikerin sei einfach über diese Phase in ihrem Leben hinweg und wolle nun einen anderen Weg einschlagen. Deswegen habe sie sich beispielsweise auch von ihren markanten langen künstlichen Fingernägeln verabschiedet.

Blac Chyna will aber nicht nur ihr Aussehen ändern und zurück zur Natürlichkeit kehren: Sie will ihr ganzes Leben umkrempeln. In der "Jason Lee Show" hatte sie auch erklärt, ihre OnlyFans-Karriere an den Nageln zu hängen – obwohl das Model auf der Erotikplattform den bestlaufenden Kanal der Welt hat. "Ich ändere einfach alles an mir. Es ist eine Sackgasse. Das ganze Zeug ist eine Sackgasse, und ich weiß, dass ich viel mehr wert bin als das", hatte es betont.

Anzeige

Getty Images Blac Chyna bei den Oscars 2020

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Model

Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de