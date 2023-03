Aufregung um Iris Klein: Datet sie etwa verheirateten Mann?

Weicht Iris Klein (55) etwa von ihren eigenen Prinzipien an? Ihr Ehemann Peter (55) hat sich in Yvonne Woelke (41) verliebt – dafür machte die TV-Bekanntheit aber stets die Schauspielerin verantwortlich, weil die sich "an einen verheirateten Mann rangemacht" hätte. Sogar an Beleidigungen sparte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) deshalb nicht. Inzwischen ist Iris selbst wieder ins Datingleben gestartet – aber auch ihre Bekanntschaft ist wohl verheiratet...

Im Vorfeld hatte Iris das kommende Date groß angekündigt und auch nach dem Abend im Hard Rock Cafe auf Mallorca klargestellt, dass sie und der Unbekannte sich gleich noch einmal treffen. Inzwischen ist auch seine Identität gelüftet: Wie Bild berichtete, handelt es sich bei dem Mann um Jan Schick, der als Double von Hugh Jackman (54) sein Geld verdient. Brisant: Jan ist verheiratet, noch im Februar hatte er sich mit seiner Frau Tanja happy im Netz gezeigt – und auch auf Anfrage der Zeitung bestätigte er seinen Beziehungsstatus...

Dass Jan nicht solo durchs Leben geht, ist auch Iris schärfster Rivalin Yvonne nicht entgangen. Klar, dass sie da gleich schießen musste: "Fake-Date. Nur peinlich. Dann noch mit einem verheirateten Mann", wetterte sie auf Instagram. Iris hat inzwischen bestritten, dass es sich bei ihrem Date um Jan handelt, sie seien nur zusammen feiern gewesen –ihre Tochter Jenny (30) hatte jedoch zuvor ein verpixeltes Foto von ihrer Mutter mit ihrer Verabredung geteilt, auf dem ganz eindeutig sein Haaransatz zu erkennen ist.

Anzeige

Instagram / germanjackman Iris Kleins vermeintliches Date Jan Schick

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de