"Nur Arbeitsmeeting": Yvonne Woelke disst Iris Kleins Date

Yvonne Woelke (41) schießt wieder gegen Iris Klein (55). Seit der angeblichen Affäre zwischen dem Model und Peter Klein (55) herrscht bittere Eiszeit zwischen den Frauen. Doch für die Mutter von Daniela Katzenberger (36) war es zuletzt bergauf gegangen: Sie hatte ein Date. Und ihre Rivalin gab Datingtipps, die Iris offenbar gar nicht witzig fand – und jetzt macht sich Yvonne auch noch über Iris' Date lustig.

In ihrer Instagram-Story macht Yvonne klar, wie sehr es sie enttäuscht, dass ihre Tipps abgeblockt wurden. "Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Also ich hab mir gestern so viel Mühe gegeben und Datingtipps gegeben, und jetzt habe ich festgestellt: Es war gar kein Date. Was ist denn da los? Das war eigentlich ein Arbeitsmeeting", echauffiert sie sich. Und dabei habe sie sich so angestrend und alle ihre Tipps verraten. Kurz darauf teilt sie noch ein Bild von sich mit den Händen vor ihrem Mund und schreibt: "Fake-Date. Nur peinlich. Dann noch mit einem verheirateten Mann."

Iris hatte zuvor schon eine bissige Antwort auf Yvonnes Datingtipps geschickt. "Selbst wenn ich im Kartoffelsack zu meinem Date gehe, habe ich mehr Klasse als so eine Ehebrecherin!", schoss die Influencerin auf Instagram zurück. Sie sei eine anständige Frau und mache sich niemals an eine verheiraten Mann heran, sodass seine Ehe und seine Familie zerstört werden.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Oktober 2022

Anzeige

ActionPress Yvonne Woelke mit der "Trésors à Porter" Frühjahr/Sommerkollektion 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de