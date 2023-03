Billie Eilish gibt ihr Schauspieldebüt in "Bienenschwarm"

Ist Billie Eilish (21) jetzt unter die Schauspieler gegangen? Eigentlich ist die US-amerikanische Pop-Sensation wegen ihrer Musik bekannt. Doch die Sängerin schnupperte auch schon Filmluft – denn im vergangenen Jahr wurde sie gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell mit einem heiß begehrten Preis ausgezeichnet – einem Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong". Die Musikerin hat wohl Blut geleckt, denn: Jetzt gibt Billie ihr Schauspieldebüt!

Seit vergangenem Freitag kann man die "Bad Guy"-Interpretin in der Amazon-Serie "Bienenschwarm" am Bildschirm bestaunen. In dem Psycho-Drama geht es um eine junge Frau, gespielt von Dominique Fishback, die von einem Popstar besessen ist. Die 21-Jährige übernimmt darin die Rolle einer Hypnotherapeutin namens Eva, die ihre Patienten auf gefährliche Weise manipuliert. Mit den Machern der Show, Janine Nabers und Donald Glover (39), posierte Billie freudestrahlend auf der Premiere.

Zur Afterparty der Oscars schaffte es das Ausnahmetalent auch in diesem Jahr wieder. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr war dieses Mal auch der Partner der Beauty, Jesse Rutherford (31), mit dabei. Auf dem roten Teppich erschien das Paar Hand in Hand. Immer wieder tauschten die beiden Musiker zärtliche Blicke aus.

Getty Images Janine Nabers, Billie Eilish und Donald Glover auf der Premiere von "Bienenschwarm" im März 2023

Getty Images Billie Eilish auf der Premiere von "Bienenschwarm" im März 2023

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

