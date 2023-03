Das sind die nicht-königlichen Jobs von Prinzessin Beatrice!

Prinzessin Beatrice (34) ist die älteste Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) und trägt den Titel Herzogin von York. Im September 2021 durfte die Nichte von König Charles (74) gemeinsam mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39) ihre erste Tochter Sienna Elizabeth begrüßen. Trotz ihres königlichen Blutes war sich die Britin nicht zu schade, sich in der Arbeitswelt zu behaupten. Diese überraschenden Jobs übte Beatrice schon einmal aus!

Im Sommer 2008 absolvierte die rothaarige Prinzessin ein Praktikum als Verkäuferin bei Selfridges, einem luxuriösen Kaufhaus im Zentrum von London. Wie Hello! berichtet, absolvierte sie dann ein Praktikum bei Sony Pictures. Anscheinend gefiel ihr die Filmindustrie gut, denn sie hatte auch eine Rolle als Statistin an einem Filmset. Nach ihrem Abschluss in Geschichte und Ideengeschichte am Goldsmiths College im Jahr 2011 arbeitete Prinzessin Beatrice als Research-Analystin bei Sandbridge Capital, einer Boutique-Firma für Privatvermögen.

Auf einem Kongress im Jahr 2019 sagte die neunte in der britischen Thronfolge: "Erst, als ich ins Berufsleben eintrat, wurde mir plötzlich klar, welche Rolle Frauen in Unternehmen spielen." Heute ist Beatrice Vizepräsidentin für Partnerschaften und Strategie beim Technologieunternehmen Afiniti. Zusätzlich engagiert sich die Neumama für eine Reihe von Organisationen, darunter die British Skin Foundation, Street Child und der Teenage Cancer Trust.

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

Getty Images Prinzessin Beatrice, Juni 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice in Ascot

