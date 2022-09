Prinzessin Beatrice und Eugenie zollen der Queen Tribut!

Schon am Montag wird die Beerdigung der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) stattfinden. Dafür sind die Vorbereitungen für die große Zeremonie bereits in vollem Gange. Die königliche Familie und viele Menschen weltweit trauern um die beliebte Monarchin. Diese war neben ihrer Rolle als britische Königin zudem genauso eine Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Jetzt widmeten Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32) ihrer Großmutter rührende Worte.

"Es gab Tränen und Gelächter, Stille und Gespräche, Umarmungen und Einsamkeit und einen kollektiven Verlust unserer geliebten Königin und unserer geliebten Großmutter", schrieben ihre beiden Enkelinnen laut The Sun in einem Statement. Sie sei ihre Matriarchin gewesen, ihre Führerin. "Du hast uns so viel beigebracht und wir werden deine Lehren und diese Erinnerungen für immer wertschätzen", erklärten Beatrice und Eugenie weiter.

Die beiden Schwestern sollen ein sehr enges Verhältnis zu der Queen gepflegt haben. "Danke, dass du uns zum Lachen gebracht hast, uns mit eingeschlossen hast, dass du mit uns Heidekraut und Himbeeren gepflückt hast, für die marschierenden Soldaten, für unsere Teestunden, für Trost, für Freude", zählten die Prinzessinnen ihre schönen Erinnerungen mit ihrer geliebten Großmutter auf. Sie seien aber glücklich, dass die 96-Jährige nun wieder mit ihrem Ehemann Prinz Philip (✝99) vereint sei.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Prinz Andrew

Anzeige

Instagram / theroyalfamily Die Queen und Prinzessin Eugenie an der St George's Kapelle in Windsor im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de