Dieser Mega-Zufall ereignete sich bei Robbie Williams' Gig!

Was für ein Zufall! Robbie Williams (49) tourt zurzeit mit seiner Band durch ganz Europa. Für eingefleischte Fans ist dieses Event ein Muss, denn: Der Sänger feiert auf der Tour alle Hits seiner 25-jährigen Karriere. Während eines Auftritts holte Robbie eine beliebige Person auf die Bühne – wie sich herausstellte, war es derselbe Mann, den er schon vor 20 Jahren aus der Menge gepickt hatte!

"Ich wählte jemanden aus dem Publikum aus, um nach vorne zu kommen, und erstaunlicherweise wählte ich denselben Mann, den ich schon vor 20 Jahren in Budapest ausgewählt hatte!", schreibt der Popstar unter zwei Fotos auf Instagram. Das eine zeigt den 49-Jährigen mit dem Fan im Jahr 2003 – das andere zeigt die beiden heute. Robbie kann es wohl kaum glauben: "Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert? 174.240.000 zu eins", meint er und fügt hinzu: "Schön Sie wieder zu sehen, Sir. In Liebe, Rob."

Einige seiner Follower im Netz spekulieren daraufhin, dass es sich wohl um Schicksal handeln müsse. So schreibt ein User: "Es gibt einen Grund, warum dieser Mann in deinem Leben ist... bleibt in Verbindung!" Ein anderer kommentiert: "Wow, das ist unglaublich! Ihr zwei müsst etwas zusammen machen!" Ein Dritter fügt hinzu: "Magie in Budapest".

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams mit einem Fan im Jahr 2003

Getty Images Robbie Williams im September 2022

Getty Images Robbie Williams im Dezember 2019

