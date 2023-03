Diese Regel müssen alle im Haus von Prinzessin Kate beachten

Der Ton macht die Musik! Prinzessin Kate (41) hatte schon oft darüber gesprochen, wie schwierig es sein kann, Kinder zu erziehen. Sowohl sie als auch Prinz William (40) haben alle Hände voll zu tun, um ihre zunehmenden königlichen Pflichten und die Erziehung ihrer Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) unter einen Hut zu bringen. Deswegen müssen sich auch die Royals an gewisse Regeln im Haus halten – eine davon muss ausnahmslos eingehalten werden!

Laut einer Quelle der Sun lautet die strikte Regel: "Es darf im Haus nicht geschrien werden." Schreien sei für die Kinder absolut tabu und jede Andeutung von Anschreien werde mit einem Platzverweis geahndet. Aber anstatt die Kinder in ihre Zimmer zu schicken, wenn sie sich daneben benehmen, habe das königliche Paar eine andere Methode – die sogenannte Sofa-Unterhaltung. "Das unartige Kind wird von William oder Kate zur Seite genommen und in aller Ruhe angesprochen", erklärte der Insider. "Die Dinge werden erklärt und die Konsequenzen aufgezeigt. Dabei schreien sie sich niemals an", fügte die Quelle hinzu.

Prinzessin Kate setzt sich auch mit ihrer Kampagne "Shaping Us" für eine bewusste und faire Erziehung ein. Dabei gehe es nicht darum, zusätzlichen Druck auf die Eltern auszuüben, sondern ihnen Hilfe bei einer Neugewichtung des Familienlebens zu geben. Sie erklärte: "Es geht um die Schaffung einer glücklicheren, gesünderen und fürsorglicheren Welt."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Anzeige

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de