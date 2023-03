"Duell um die Welt": Sasha muss im Live-TV zur Diva werden

Diesen Auftritt wird Sasha (51) so schnell nicht vergessen. In der Show "Das Duell um die Welt" müssen Stars für die Moderatoren Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) rund um den Globus harte Aufgaben erledigen. Erfüllen sie diese, können sie Punkte für ihr Team abstauben. In der vergangenen Folge trat der Musiker für das Team von Klaas an und wurde nach Norwegen geschickt. Und bei seiner Challenge musste Sasha sich beim norwegischen Volk unbeliebt machen.

Und das war richtig unangenehm. Um die Challenge zu gewinnen, sollte Sasha bei "Das Duell um die Welt" im norwegischen Frühstücksfernsehen zur Diva werden. Für den sonst so sympathischen Sänger eine Mammutaufgabe. Bevor sein TV-Interview startete, konnte er den Aufnahmeleiter noch überreden, ihn zu verkleiden. Doch mit seinen Antworten machte er sich dann richtig unbeliebt. "Seid ihr jetzt besoffen?", musste er die Moderatoren fragen. Zu allem Übel folgte dann noch sein Song "I Feel Lonely" mit neuem Text. Zeilen wie "Hier sind alle dumm und stammen von Elchen ab" werden die Norweger wohl kaum begeistert haben.

In der Show musste aber nicht nur Sasha antreten. Die Schauspielerin Jessica Schwarz (45) verbrachte einen Tag als Ja-Sagerin und auch Komiker Wigald Boning (56) stellte sich einer harten Challenge: Er musste sich selbst einen Taucheranzug basteln und damit eine Zeit unter Wasser ausharren. Am Ende ging der Sieg aber an Klaas.

Anzeige

ProSieben / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt"

Anzeige

Mischa Lorenz Sasha, Musiker

Anzeige

ProSieben / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf bei "Das Duell um die Welt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de