Zuckersüß: Sashas Sohn Otto spielt in seinem Musikvideo mit!

In Sashas (50) aktuellem Musikvideo ist ein besonders süßer Gastauftritt zu sehen! Seit rund 25 Jahren steht der in Soest geborene Musiker nun schon auf der Bühne. Doch auch in seinem Privatleben läuft es seit Langem rund: So ist der "If You Believe"-Interpret seit Juli 2015 mit seiner Frau Julia verheiratet. Zusammen haben sie einen fast vierjährigen Sohn. Seinen neuen Song widmete Sasha jetzt auch dem kleinen Otto.

In seiner Single "Lighthouse" spricht der ehemalige The Voice Kids-Coach ganz offen über die Geburt seines Kindes. Aus diesem Grund spielt Otto auch im Musikvideo des emotionalen Liedes – das am 23. September auf YouTube veröffentlicht wurde – eine kleine, aber zentrale Rolle. Am Ende des Clips ist der Dreijährige zu sehen, wie er auf seinen Papa zuläuft, der ihn schließlich lächelnd in die Arme schließt und hochhebt. Doch nicht nur die Bilder, sondern auch der Text des Songs spiegeln deutlich wider, wie sehr Sasha seinen Sohn liebt.

"Mein Sohn nimmt die wichtigste Rolle in meinem Leben ein. Auch schon bevor er da war und das ist etwas Schönes", versicherte der 50-Jährige im Interview anlässlich des Releases. Zudem bringt der Popsänger mit der Metapher des Leuchtturms in seinem Hit zum Ausdruck, was er sich für Ottos Zukunft wünscht: "Dass ich ihn machen lasse, dass er seine Träume verwirklichen kann und dass ich für ihn da sein kann, wenn er mich braucht."

Sasha, ehemaliger "The Voice Kids"-Coach

Sasha mit seiner Familie

Sasha, Musiker

