Emotional: Emma feiert Geburtstag von Ehemann Bruce Willis

Emma Heming (44) kämpft mit den Tränen. Die Ehefrau von Bruce Willis (68) durchlebt aktuell eine schwierige Zeit: Nach seiner Sprachstörung, wegen der er seine Karriere beendet hatte, musste die Familie des Schauspielers auch noch öffentlich machen, dass er an Demenz erkrankt ist. Wegen dieses Zustands ist die Familie des Hollywoodstars eng zusammengerückt. Heute feiert Bruce seinen 68. Geburtstag – und Emma ist deshalb ganz emotional...

"Heute ist also der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und meiner rotzigen Nase sehen können", berichtet sie auf Instagram. Emma wolle zeigen, dass sie in der aktuellen Situation nicht immer so stark sei, wie sie im Netz scheine: "Ich habe jeden Tag Zeiten der Traurigkeit. Jeden Tag Kummer. Und heute, an seinem Geburtstag, fühle ich sie wirklich", stellte das Model klar.

Doch warum wird Emma an diesem eigentlich schönen Tag so von ihren Gefühlen übermannt? Sie hat für Bruce' Geburtstag ein Video von ihm zusammengeschnitten. "Ich weiß nicht, warum ich das tue, denn die Videos sind wie ein Messer in meinem Herzen", erzählte die 44-Jährige mit Tränen in den Augen. Die schönen Momente habe sie aber nicht nur für sich und Bruce, sondern auch für die Fans der Action-Legende zusammengesucht.

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis im April 2017

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

