Hier haben Prinz William und Kate im Laufe der Jahre gewohnt

Wohnungssuche beendet? Seit zwölf Jahren sind Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) verheiratet. Ihre Familie steht für die Eltern an oberster Stelle, bei ihrem Wohnort gab es allerdings im Laufe der Jahre einige Wechsel. Das passierte nicht immer freiwillig, sondern lag auch oft an Williams Karriere beim britischen Militär – als Pilot wurde er mehrfach umstationiert. Im Laufe der Jahre haben William und Kate daher an diesen Orten zusammengelebt!

Hello Magazine hat jetzt eine Liste mit den vier ehemaligen Wohnorten des royalen Paares veröffentlicht. Kurz nach ihrer Eheschließung 2011 zogen William und Kate zunächst nach Wales, da William dort während seines Dienstes als Pilot stationiert war. Das Anwesen sollen die beiden für rund 850 Euro gemietet haben. Das Haus in Anglesey war für mehrere Jahre das Zuhause des Paares, mit einem privaten Strand und einem wunderschönen Blick auf den nahe gelegenen Wald – Kate fühlte sich dort jedoch isoliert von ihrer Familie. Anschließend bezog das Ehepaar mit damals noch zwei Kindern Anmer Hall in Norfolk, das Haus und das umliegende Land waren ein Hochzeitsgeschenk von Queen Elizabeth II. (✝96). Hier soll die fünfköpfige Familie auch heute noch viel Zeit verbringen – an einigen Wochenenden und in den Schulferien seien sie in dem Landhaus.

2017 bezogen William, Kate, George (9) und Charlotte (7) dann eine der Wohnungen im Kensington Palace. Kurze Zeit später wurde Prinz Louis (4) geboren. Alle drei Kinder besuchen hier sowohl die Grundschule als auch die Vorschule. 2022 verließen sie den Kensington Palace und residieren seither im Adelaide Cottage in Windsor – die Sprösslinge starteten hier im Herbst 2022 in das neue Schuljahr.

