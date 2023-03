Hot! Lottie Tomlinson begeistert alle auf dem roten Teppich

Sie zog alle Blicke auf sich! Lottie Tomlinson (24) ist immer stylish unterwegs. Die Make-up-Artistin und ihr Freund Lewis Burton (30) glänzten auch gestern wieder auf dem roten Teppich. Es war kein ungeplanter Auftritt– ohne Söhnchen Lucky ging es für das Paar nach London: Zur Premiere von Lotties Bruder Louis Tomlinsons (31) Dokumentation "All of Those Voices". Mit ihrem Look fing Lottie alle Blicke ein!

Zum Event erschien Lottie mit ihrem Partner Lewis und ihren Schwestern Phoebe und Daisy. Lotties Look: Ein bodenlanges Netzstoffkleid mit schwarzen Akzenten, die entscheidende Stellen verdeckten. Bei Schmuck und Schuhen setzte die Halbschwester von Louis auf Silber. Die Kette der 24-Jährigen trägt den Namen ihres Sohnes Lucky, den sie so immer bei sich hat. Ihre Haare trug sie in einer Hochsteckfrisur, um auch die Neckline ihres Kleides in Szene zu setzen. Ihr Partner Lewis passte sich ihr farblich an, mit schwarzem Hemd und passender Hose, jedoch mit lässigen weißen Turnschuhen kombiniert.

In ihrem Instagram-Storys ließ Lottie ihre Fans am Event teilhaben: "Zurück nach London für einen besonderen Abend" betitelt sie einen Schnappschuss aus dem Flugzeug. Im Anschluss teilte Lottie auch Fotos mit ihren Schwestern und einem Teil der Familie und erklärte erneut, wie stolz sie alle auf Louis sind.

Anzeige

Getty Images Lewis Burton und Lottie Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere

Anzeige

Getty Images Daisy, Lottie und Phoebe Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere

Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson in Paris, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de