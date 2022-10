Kurz nach Geburt: Lottie Tomlinson im engen Latexkleid!

Lottie Tomlinson (24) begeistert ihre Fans in diesem Outfit! Die Influencerin ist im August erstmals Mutter geworden. Lucky Burton heißt ihr Sohn, den sie ihren Followern auf Social Media auch schon stolz präsentierte. Auf ihrem Profil gibt es aber nicht nur niedlichen Baby-Content – sie sprach auch schon offen an, sich nach der Geburt nicht immer ganz wohl in ihrem Körper zu fühlen. Diese Bilder sagen jedoch etwas ganz anderes: Lottie posierte nun in diesem sexy Dress!

Auf Instagram teilte die Beauty eine Bilderreihe, die ihre Fans umhaute. Lottie schmiss sich in ein orangefarbenes Latexkleid, welches ihre schöne Figur betonte. Total selbstbewusst und mit laszivem Blick komplettierte sie den heißen Look. "Ich liebe das Kleid und deine Haare", schrieb beispielsweise ein Abonnent unter den Beitrag. Ihre blonde Mähne trägt sie auf den Pics in leichten Wellen und mit einem Pony.

Lottie schmiss sich für ein Event in Schale, welches sie mit ihrem Partner Lewis Burton (30) besuchte. Gemeinsam posierten sie auf dem roten Teppich für die Fotografen und zeigten, wie verliebt sie ineinander sind. Lewis entschied sich für einen dunkelroten Anzug über einem farblich passenden Rollkragenpullover.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Oktober 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

Jules Annan / Avalon Lewis Burton und Lottie Tominson, Pärchen

