Kopf-an-Kopf-Rennen: Er gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?"

Das Finale von Wer stiehlt mir die Show? war extrem eng. In der heutigen Folge musste Joko Winterscheidt (44) seinen Posten als Moderator der Sendung verteidigen. Seine Gegner bestanden aus dem Rapper Sido (42), dem Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33), der Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und der Wildcard-Gewinnerin Judith. Am Ende standen sich Joko und Sido im Finale gegenüber – aber wer hatte die Nase vorne?

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" wurde es heute richtig spannend. Sido konnte sich zum allerersten Mal zwei Münzen erspielen und stand Titelverteidiger Joko gegenüber. Der Siegeswille war groß. In der letzten Quizrunde lieferten die beiden sich dann ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Immer wieder glichen sie den Punktestand aus. Aber am Ende war das Ergebnis doch eindeutig: Sido konnte mehr Fragen richtig beantworten und wird somit die Show in der nächsten Woche moderieren.

Grundsätzlich war die Sendung heute Abend eine knappe Kiste. Nachdem Tatort-Star Jasna als Erste und mit einem ziemlich deutlichen Ergebnis gehen musste, machte es vor allem Bill besonders spannend. Als es um den zweiten Rauswurf ging, pokerte der Sänger mithilfe des Publikums mutig um die Punkte – und ergatterte die begehrte Münze. Als die verbliebenen beiden dann einen Lückentext füllen mussten, unterlag er aber Sidos beeindruckend schneller Performance.

ProSieben / Florida TV / Julian Mathieu Sido und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show" 2023

ProSieben / Weiya Yeung Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show" 2023

© ProSieben / Weiya Yeung Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Joko Winterscheidt

