Konnte Joko "Wer stiehlt mir die Show?" zurück gewinnen?

Konnte Joko Winterscheidt (44) sich gegen seine prominenten Gäste durchsetzen? Aktuell flimmert die bereits fünfte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" über die Bildschirme. Doch dieses Mal läuft einiges anders! Bereits in der ersten Folge konnte die Wildcarderin Helena dem Moderator die Sendung abluchsen. Vergangene Woche konnte ein weiterer Normalo sich durchsetzen. Heute Abend führte Svenrik durch die Show – doch er musste sich gegen Joko geschlagen geben!

In der vierten Episode traten Jasna (34), Sido (42), Bill (33) und Joko gegeneinander an. Der Rapper musste bereits nach der ersten Gewinnstufe die Show verlassen. Danach folgte die Schauspielerin. Im Halbfinale landete also, wie vergangene Woche erneut der Tokio Hotel-Frontmann. Doch im Spiel "Da habe ich doch prompter die Antwort vergessen" setze sich dann trotzdem die TV-Bekanntheit durch und trat erneut im Finale gegen Wildcarder Svenrik an! Doch am Ende konnte Joko seine Show zurück gewinnen!

Die Zuschauer im Netz zeigten sich via Twitter begeistert von der Moderationsleistung des Müncheners. Es häufen sich Kommentare wie: "Macht echt Spaß, wie Svenrik die Show moderiert!" und "Svenrik moderiert gerade erstmals in seinem Leben eine große TV-Show und jede Kritik ist völlig unberechtigt, weil nur Wenige so mutig sind oder es überhaupt annähernd so gut hinbekommen." oder "Das war schön. Würde mir das mit Svenrik auch nochmal anschauen."

Anzeige

© ProSieben / Weiya Yeung Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und Joko Winterscheidt

Anzeige

ProSieben Joko Winterscheidt, Bill Kaulitz und Jasna Fritzi Bauer bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben "Wer stiehlt mir die Show?"-Kandidat Svenrik im Rahmen der Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de