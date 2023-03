Lauren Goodger erinnert sich zum Muttertag an Tochter (†)

Lauren Goodger (36) erinnert sich an ihre Tochter. 2021 war der britische Realitystar erstmals Mutter einer Tochter geworden. Und 2022 verkündete sie ihre zweite Schwangerschaft. Die kleine Lorena kam im Juli 2022 zur Welt. Doch dann folgte der Schock: Ihr Baby starb nur zwei Tage nach der Geburt. Zum heutigen Muttertag erinnert sich die 36-Jährige jetzt an ihr verstorbenes Kind: Lauren postet einen herzerwärmenden Tribut an ihre Lorena.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Lauren ein Foto der kleinen Lorena, eingewickelt in eine Babydecke. Daneben liegt ihr Handy und auf dem Bildschirm ist das Gesicht ihrer älteren Tochter Larose zu sehen. "Danke, dass ihr mir das beste Geschenk gemacht habt. [...] Ich liebe euch beide über alles und heute Morgen hat mich so tief berührt, dass ich wünschte, du wärst bei uns, meine wunderschöne Lorena", meint die Britin.

Bis heute scheint aber nicht ganz klar zu sein, warum die kleine Lorena so früh verstarb. Kurz nach dem tragischen Erlebnis erklärte Lauren zumindest gegenüber The Sun, dass sie die Ursache nicht kenne. Die Ärzte konnten bis zu dem Zeitpunkt nur Vermutungen anstellen. Für die The Only Way Is Essex-Darstellerin kaum auszuhalten: "Ich muss verstehen, wie sie gestorben ist, damit ich gesund werde."

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter Larose

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

