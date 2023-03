Liam Payne schockt seine Fans mit erschlanktem Gesicht!

Sie unterstützen sich, wann immer es geht! Am 16. März feierte Louis Tomlinsons (31) Dokumentation "All of Those Voices" Premiere. Unter den Gästen war auch sein Ex-One Direction-Bandkollege und guter Freund Liam Payne (29). Das vergangene Jahr lief für diesen jedoch nicht so gut – nach einem Podcast-Interview kassierte er viel Häme von den Fans. Louis stand ihm damals zur Seite. Jetzt revanchierte sich Liam und kam zur Premiere: Liam konnte Louis zwar nicht überraschen, schockte jedoch seine Fans mit seinem veränderten Aussehen!

Nachdem Fotos von der "All of Those Voices"-Premiere online auftauchten, stellten viele Fans eins sofort fest: Liam sieht verändert aus! Liam erschien zur Premiere von Louis' Dokumentation gewohnt stylish, aber es war nicht sein Outfit, das für Diskussionen sorgte. Das Gesicht des Ex-One Direction-Mitglieds ist stark erschlankt. Auf Twitter wunderten sich viele Fans, was wohl passiert ist: "Ich kann nicht glaube, dass Liam sich Wangenfett hat entfernen lassen", heißt es von einigen Fans. Auch über Kinn-Filler und andere kosmetische OPs wird spekuliert.

Nach einem turbulenten Jahr hat Liam sich wieder gefangen. In einem Interview mit On Demand Entertainment erklärt er: "Es ging mir in letzter Zeit nicht gut. Louis und die Jungs haben mir sehr geholfen! Ohne sie wäre ich nicht hier."

Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All of Those Voices"-Premiere

Anzeige

Alucard / SplashNews.com Louis Tomlinson und Liam Payne nach einem Event

Anzeige

Action Press / justinpalmer_ldn / BACKGRID Kate Cassidy und Liam Payne bei einer After-Party der BAFTA Awards im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de