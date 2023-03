Lindsay Lohan ist schwanger: Ihre Mutter platzt vor Stolz!

Lindsay Lohan (36) ist schwanger – und die ganze Familie fiebert mit! Erst vor wenigen Tagen hatte sie überglücklich verkündet, dass sie und ihr Ehemann Bader Shammas ihr erstes Kind erwarten. Doch nicht nur die beiden schweben im siebten Himmel, auch die Eltern der Schauspielerin sind schon ganz aufgeregt und wollen ihre Tochter bestmöglich unterstützen. Nun sprach ihre Mutter Dina (60) voller Stolz über Lindsays Schwangerschaft.

"Ich bin so glücklich, ich kann nicht aufhören zu lächeln", berichtete sie People dankbar. Und natürlich sei der besondere Umstand auch für ihre Tochter toll: "Wir haben eine große Familie, deshalb wollte sie immer Kinder haben. Und sie ist so mütterlich." Der Zeitpunkt für das erste Baby sei für die die Sängerin und ihren Mann perfekt. "Bader ist ein Engel. Ihr Mann ist so süß und sie sind einfach so glücklich. Sie sind wirklich glücklich und bereit", schwärmte Dina von ihrem Schwiegersohn.

Doch die TV-Bekanntheit ließ auch noch mehr Details über die Schwangerschaft ihrer Tochter durchblicken: Einen Geburtstermin wollte sie zwar nicht verraten, allerdings habe Lindsay schon mit deutlichen Schwangerschaftssymptomen zu kämpfen. Auch das Geschlecht wisse die werdende Oma bereits. Sie werde die 36-Jährige auch bei der Geburt unterstützen: "Ich werde auf jeden Fall da sein."

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas auf der "Falling For Christmas"-Premiere im November 2022

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Dezember 2017

Getty Images Lindsay Lohan, Schausspielerin

