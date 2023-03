Matea verletzt: "Leben leicht gemacht"-Oelsi wieder zurück

Damit hat bei Leben leicht gemacht wohl keiner gerechnet. In der vergangenen Folge musste Oelsi aus dem Team Blau die Show verlassen – er hatte es ganz knapp nicht geschafft, genug abzunehmen und wurde deshalb von den Coaches Ramin Abtin (50), Christine Theiss (43) und Sigrid Ilumaa nach Hause geschickt. Doch das sollte überraschend doch nicht das Ende für ihn in der Abnehmshow sein: Weil Matea sich verletzt hatte, durfte Oelsi jetzt zurückkehren!

In der neuesten Folgen von "Leben leicht gemacht" wurde ein Rückblick auf die vergangene Folge und die Sumo-Challenge darin gezeigt. Die hatte Matea zwar mit Bravour absolviert – doch als sie dann ihren Teamkollegen Leon anfeuerte, knickte sie um. Deswegen sucht sie den Arzt auf – Diagnose Mittelfußknochenbruch. "Ich hoffe sehr, dass ich weitermachen kann. Weil ich hab ja gesagt, ich will in Finale kommen – ich will jetzt nicht deshalb heimfahren", erklärt sie noch kämpferisch. Doch das hilft alles nichts, die 31-Jährige muss nach Hause fahren. "Hier ist Schluss, weil die Gefahr zu groß ist, dass es sich hier verschlimmert und noch kommst du gut aus der Sache raus", erklärt Christine ihr.

Doch des einen Leid ist des anderen Freud: Nachdem sich Matea unter Tränen verabschiedet, liefert Christine gleich eine Überraschung: Oelsi kehrt zurück! Er wird in der Paarchallenge nun seinen Kumpel Phillip unterstützen. Überglücklich fallen sich die Jungs in die Arme. "Ich finde es super, dass Oelsi zurück ist. Vor allem, weil er ja mit einem sehr knappen Ergebnis ausgeschieden ist [...] und er hat es mehr als verdient, eine Chance zu bekommen", freut auch Coach Ramin sich.

Sat.1 Matea (r.), "Leben leicht gemacht"-Kandidatin

Sat.1 "Leben leicht gemacht"-Kandidatin Matea mit Christine Theiss und Sigrid Ilumaa

SAT.1 Oelsi bei "Leben leicht gemacht"

