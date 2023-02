Hat Ása bei "Leben leicht gemacht" ihr Team sabotiert?

War das etwa Sabotage? Bei der Show "Leben leicht gemacht" treten übergewichtige Kandidaten in Teams gegeneinander in verschiedenen Challenges an. Wer die Wochen-Herausforderung gewinnt, bekommt bei dem Wochen-Wiegen einen zusätzlichen Gewichtsbonus aufgeschrieben – und hat somit höhere Chancen, im Luxuscamp zu schlafen. In der vergangenen Folge sollten bei der Challenge Steine aus dem Wasser geholt werden und das gegnerische Team mit dem Gewicht übertroffen werden. Team-Blau-Oelsi wirft seinem Teammitglied Ása jetzt vor, ungerecht gespielt zu haben.

Zwei der Kandidaten – Leon und Daniel – haben bei dem Wettbewerb riesige Brocken mit viel Gewicht aus dem Wasser geholt, während Ása im Vergleich dazu eher mit einem Kieselstein wieder herauskam. "Mein persönlicher Eindruck: Das war schon so eine leichte Sabotage", erklärte Oelsi in einem Einzelinterview. Auch sein Gruppenmitglied Laura war von der Aktion sichtlich genervt: "Die ist da eine Ewigkeit herum getaucht, hat gemacht und getan..." Und der 36-Jährige hörte nicht auf, gegen Ása zu wettern: "Ása ist eine faule Socke, die eher entspannt."

Doch Ása ist sich da keiner Schuld bewusst. Sie ist der Meinung, sie habe bei der Challenge alles gegeben – doch das hat nicht gereicht, denn Team blau hat diesen Wettbewerb verloren. Ása habe sich hinterher gefragt, woran es gelegen hat.

Anzeige

SAT.1 Oelsi bei "Leben leicht gemacht"

Anzeige

SAT.1 Laura bei "Leben leicht gemacht"

Anzeige

SAT.1 / Julia Feldhagen Ramin Abtin, Chistine Theiss und Sigrid Ilumaa, "Leben leicht gemacht"-Coaches

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de