Print auf Tasche: Paris Hilton zeigt ihren Stolz als Mama

Für Paris Hilton (42) läuft es gerade richtig gut: Anfang des Jahres gab die Hotelerbin bekannt, dass sie Mama geworden ist. Jetzt erschienen ihre Memoiren. Für ihr neues Buch "Paris: The Memoir" ist sie gerade auf Promo-Tour durch Amerika. Ihren kleinen Sohn Phoenix kann sie da leider nicht mitnehmen. Aber in ihren Outfits spiegelt sich Paris' Stolz als Neu-Mama gekonnt wider!

Auf dem Weg zur "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (48) trägt Paris ein knielanges weißes Spitzenkleid unter einem weißen Mantel. Bei der Wahl ihres Schmucks setzt sie auf schlichte Diamant-Ohrringe und ihren Verlobungs- und Ehering. Sie ergänzt ihren Look durch eine personalisierte Canvas-Tasche, auf der "Mama" zu lesen ist. Die Tasche wird durch den farblichen Unterschied zu Paris' Outfit auch zum Blickfang ihres Looks – der hellblaue Farbton der Tasche ist möglicherweise auch eine Hommage an ihren Sohn Phoenix.

Dass Paris superhappy mit ihrem Leben als Neu-Mama ist, hat auch ihre Schwester Nicky Hilton (39) im People-Interview bestätigt: "Sie schwebt auf Wolke sieben. Sie ist eine großartige Mutter. Sie ist die geborene Mutter und ich freue mich richtig für sie!"

MEGA Paris Hilton im März 2023

MEGA Paris Hilton, It-Girl

Backgrid / ActionPress Paris Hilton auf dem Weg zur "Tonight Show"

