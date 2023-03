Verraten: In dieser Schwangerschaftswoche ist Montana Brown!

Montana Brown lässt ihre Fans endlich wissen, wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft schon ist! Ende des vergangenen Jahres hatte sich die ehemalige Teilnehmerin der britischen Ausgabe von Love Island mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Sie und ihr Partner Mark O'Connor erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt verriet Montana im Netz sogar, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich aktuell befindet.

Die 27-Jährige teilte auf Instagram einen kurzen Clip, der ihren Fans ihre Pflegeroutine während der Schwangerschaft zeigt. Ganz nebenbei gab sie bekannt, wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft schon ist. "Schwangerschaftsmorgenroutine in der 24. Woche mit meinen Lieblingsprodukten", schrieb die werdende Mama zu dem Video. Somit darf sich Montana wohl voraussichtlich auf ein Juni-Baby freuen!

Wie der TV-Star vor wenigen Wochen auf Instagram betonte, herrsche schon jetzt eine starke Verbindung zu seinem ungeborenen Kind. "Ich fühle mich so verbunden und habe schon so viel Liebe für dieses Baby", hatte Montana in ihrem Posting geschwärmt. Die baldige Mama wolle bis zur Geburt jede Sekunde ihrer Schwangerschaft genießen.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, Reality-TV-Star

Getty Images Montana Brown bei den Brit Awards 2023

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, TV-Star

