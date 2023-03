Albtraum vorbei: Jasmin Tawil ist raus aus Psychiatrie!

Jasmin Tawil (40) machte eine harte Zeit durch! Die einstige GZSZ-Darstellerin war vier Jahre mit dem Musiker Adel Tawil (44) verheiratet. Nach der Trennung 2014 fiel sie in ein tiefes Loch. 2021 wagte die Schauspielerin dann einen Neustart und wanderte nach Costa Rica aus. Doch dort wurde sie vor einigen Tagen nach einem Streit mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten gegen ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen. Mittlerweile ist die 40-Jährige wieder in Freiheit. Weitere Informationen darüber erhaltet ihr im Promiflash-Video!

