Anna Adamyan verrät ihren voraussichtlichen Geburtstermin!

Die Hälfte ist geschafft! Anna Adamyan (26) leidet unter der Krankheit Endometriose. Die ist nicht nur mit starken Schmerzen im Unterleib verbunden, sondern erschwert Schwangerschaften erheblich. Im Dezember 2021 hatte die ehemalige Germany's next Topmodel Kandidatin deswegen schon ihre zweite Fehlgeburt erlitten. Doch die Beauty gab ihren Kinderwunsch nie auf. Im Dezember verkündeten sie und ihr Mann: Das Model ist wieder schwanger. Jetzt verrät Anna, wann ihr Baby zur Welt kommen soll!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty Screenshots aus einer Schwangerschafts-App. Darauf steht der voraussichtlich Geburtstermin: Anna und Sargis' (29) kleines Wunder soll am siebten August das Licht der Welt erblicken. Momentan ist sie schon in der 21. Schwangerschaftswoche – sie hat also die Hälfte geschafft!

Und das macht sich bemerkbar. Immer wieder teilt Anna Einblicke in ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien. Erst vor wenigen Tagen berichtete sie überglücklich: "Oh mein Gott. Das war gerade so schön. Ich habe den Kleinen so richtig doll gespürt. Es ist seit zwei Tagen jetzt so, dass es immer mehr wird und das ist so unglaublich schön. Das ist ein ganz wundervolles Gefühl."

Getty Images Anna Adamyan, Model

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023 in Köln

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

