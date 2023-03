Auch Profitänzerin: Renata Lusin schwärmt von Schwiegermama

Bei den Lusins fällt der Apfel nicht weit vom Stamm! Aktuell führt Valentin Lusin (36) seine Tanzpartnerin Anna Ermakova (22) über das Tanzparkett bei Let's Dance. Inzwischen wird sogar vermutetet, dass die beiden hohe Chancen haben, den Pokal zu gewinnen. Renata Lusin (35), die Frau des Profitänzers, verfolgt die diesjährige Staffel von zu Hause. Während Valentin mit Anna trainierte, verbrachte Renata Zeit mit seiner Mutter. Dabei zeigte sie: Valentins Mutter ist auch eine Profitänzerin!

Renata sah ihrer Schwiegermutter Tatjana und deren Tanzpartner Olaf zu, wie sie bei den Deutschen Tanzsportmeisterschaften teilnahmen. "Ich bin so stolz auf Tatjana Lusin. Sie wird im Juni 60 Jahre alt – wow! Jetzt wisst ihr, von wem Valentin so viel Talent hat", schwärmte die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story, während sie zeigte, wie ihre Schwiegermutter eine Glanzleistung aufs Parkett legte. Tatjana und Olaf kamen sogar ins Finale, jedoch reichte es nicht für den Sieg.

Mit Anna Ermakova hat Valentin bei "Let's Dance" jemanden an seiner Seite, der das Tanzen mindestens genauso liebt wie seine Mutter, Renata und er. Im Promiflash-Interview schwärmten Valentin und Anna davon, wie glücklich sie sind, miteinander tanzen zu dürfen. "Ich bin sehr froh, dass ich als Trainer schwierige Choreografien gestalten kann und dass ich mich künstlerisch ausleben kann mit ihr", freute sich der 36-Jährige.

