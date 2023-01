Nicolas Puschmann soll homophobe Attacke erfunden haben

Hat sich Nicolas Puschmann (31) alles nur ausgedacht? Der erste Prince Charming hatte sich im Dezember 2021 mit einem blutverschmierten Gesicht bei seinen Fans im Netz gemeldet und berichtet, dass er homophob angegriffen worden sei. Sein Management bestätigte damals, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen Nicolas und einem Türsteher gekommen sei. Nun wurde das Ganze vor Gericht geklärt. Doch dabei kam heraus: Der Vorfall soll sich gar nicht so zugetragen haben!

Am Dienstag musste der 31-Jährige vor dem Amtsgericht Hamburg aussagen. Dort gestand er: "Es ist mir superunangenehm, dass ich so betrunken war. Es könnte sein, dass ich mich auf dem Weihnachtsmarkt nicht gut benommen habe." Laut Mopo hatte er am Tag des Geschehens 1,66 Promille im Blut. Ganz genau könne er sich aber auch nicht mehr daran erinnern. Die Betreiberin des Weihnachtsmarktstandes, bei dem Nicolas und sein Begleiter einen Wasserschlauch abgerissen haben sollen, bezeugte, dass der Sicherheitsmann ihm gegenüber eine Abwehrbewegung ausgeführt haben soll, wie der Sprecher des Oberlandesgerichts Hamburg t-online mitteilte. Der Influencer habe sich hingegen körperlich und verbal aggressiv verhalten. Deshalb sei der Angeklagte vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung freigesprochen worden.

Doch wie kam es dann zu Nicolas' blutigem Gesicht? Der Sprecher erklärte: "Wie genau es zu den Verletzungen des Geschädigten gekommen ist, konnte in der Beweisaufnahme nicht geklärt werden. Letztlich war eine Notwehrsituation nicht auszuschließen."

