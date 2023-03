Fans sehen doppelt: Zwillingsbrüder bei "First Dates Hotel"!

Verwechslungsgefahr bei First Dates Hotel! Derzeit öffnet der Star-Koch Roland Trettl (51) erneut sein Hotel und lädt liebeshungrige Singles auf Blind Dates ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen können die Kandidaten dann entscheiden, ob sie ihr Gegenüber wiedersehen wollen. In der neuen Folge müssen die Damen aber aufpassen – denn sie könnten doppelt sehen! Bei "First Dates Hotel" suchen eineiige Zwillingsbrüder die große Liebe!

In der heutigen Folge reist zunächst Boris an und stellt sich Roland und seiner Crew vor. Der Ernährungsberater ist seit zwei Jahren Single und hatte keine Frau mehr an seiner Seite, erzählt er. Kurz darauf reist sein Ebenbild an: Zwillingsbruder Yves, der ebenfalls Ernährungsberater ist, sucht auch die große Liebe! Bei ihrem Typ Frau sind sie sich auf jeden Fall einig: Dunkle Haare und Typ Latina würden sie sich wünschen.

Die Zuschauer waren von dem Auftritt der beiden total verwirrt. Auf Twitter teilten kurz darauf viele ihre Meinung: "Zwillinge, ach du heilige Makrele!", witzelte etwa ein Fan. "Doppeltes Lottchen auf Wish bestellt", lachte ein weiterer User.

Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Yves, "First Dates Hotel"-Kandidat

Boris, "First Date Hotel"-Kandidat

