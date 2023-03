Gesicht im Kuchen: Chris Hemsworth feiert Kindergeburtstag!

So werden wohl Geburtstage im Hause Hemsworth gefeiert! Chris (39) und seine Frau Elsa Pataky (46) sind seit 2010 glücklich verheiratet – und das, obwohl sie erst wenige Monate davor ein Paar geworden waren. Zwei Jahre nach ihrer romantischen Blitzhochzeit kam Tochter India Rose (10) zu Welt. 2014 machten die beiden das Familienglück dann perfekt, als die Zwillinge Sasha (9) und Tristan (9) geboren wurden. Zu deren Geburtstag teilt Chris jetzt ein lustiges Foto!

Bei Instagram schreibt der Schauspieler stolz: "Alles Gute zum neunten Geburtstag an meine beiden kleinen Männer!" Auf dem Foto ist die ganze Familie zu sehen – während Mutter Elsa das Gesicht des einen Geburtstagskindes in den Kuchen drückt. Und das wohl aus einem bestimmten Grund! "'Hey Mama, ich mag keinen Schokoladenkuchen, ich mag Vanillekuchen lieber!' – 'Ach wirklich, mein Sohn, wie sieht es jetzt aus?'", hält Chris den Dialog fest, der wohl vor der Aufnahme stattgefunden hatte. Es scheint, als hätten alle eine Menge Spaß.

Durch seine Familie ging für den Thor-Darsteller ein Lebenstraum in Erfüllung. In einem früheren Interview schwärmte Chris von dem Zusammenleben mit seiner Frau und den Kindern. "Es ist toll und ich könnte nicht glücklicher sein. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wo ich gerne hin möchte – wäre das die Antwort gewesen", berichtete er gegenüber The Daily Telegraph.

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth

Getty Images Elsa Pataky, Chris Hemsworth und ihre Kinder Sasha und Tristan im Juni 2022

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der Premiere von "Thor"

