Das Finale von Germany's next Topmodel liegt nun zwar schon etwas zurück, das bedeutet aber nicht, dass es nicht noch einige interessante Insides über die Castingshow auszuplaudern gibt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie die Kamerateams es bei GNTM seltsamerweise regelmäßig schaffen, gleich zur Stelle zu sein, wenn unter den Kandidatinnen Drama entsteht, bekommt nun die Antwort. Ex-Finalistin Fata Hasanović (26) verriet Promiflash: "Es gibt ein paar Spitzel, das sind meistens die Nannys." Die Mädchen vertrauten sich ihren Nannys damals an, wenn es Streit oder Tränen gab und wurden daraufhin das eine oder andere Mal an die Kameramänner "verpetzt".

