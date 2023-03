Krönungs-Chaos: Will Herzogin Meghan etwa auf den Balkon?

Will Herzogin Meghan (41) etwa mit der Königsfamilie winken? Es sind nur noch wenige Wochen bis zu der offiziellen Krönung von König Charles (74). Doch die Planung scheint im Chaos zu versinken. Das liegt wohl vor allem an der Unklarheit um das Kommen von der ehemaligen Schauspielerin und ihrem Mann Prinz Harry (38). Und jetzt soll Meghan sich wohl zusätzlich noch einen Platz auf dem Balkon wünschen.

Ein Insider meinte gegenüber Ok! Magazine, dass sich die Vorbereitungen der Krönung gerade noch mehr zu verkomplizieren scheinen. Demnach soll vor allem die US-Amerikanerin nach der Zeremonie mit auf dem Balkon stehen wollen, von dem die Königsfamilie dem Volk zuwinkt. Allerdings ist das im Normalfall nur den Mitgliedern gestattet, die auch aktiv für die Familie arbeiten. "Der Palast versucht, die Gespräche so schnell wie möglich abzuwickeln, weil nicht alles auf den letzten Moment erledigt werden kann. Es könnte zu Chaos führen", betont die Quelle.

Bisher scheint allerdings immer noch nicht klar zu sein, ob Meghan und Harry überhaupt an der Krönung teilnehmen. Der Palast soll mittlerweile sogar schon so weit sein, dass zwei verschiedene Pläne gemacht wurden. "Der Palast organisiert zwei Zeitpläne. Einen, an dem die Sussexes teilnehmen, und einen, an dem sie nicht teilnehmen", erklärte ein weiterer Palastinsider. Allerdings sei es wohl allen Beteiligten am liebsten, wenn die beiden an der Feier teilnehmen.

Anzeige

Getty Images König Charles im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de