Letzter Dreh: So war der GZSZ-Abschied für Valentina Pahde

So war die letzte Szene bei GZSZ mit Valentina Pahde (28)! Die Schauspielerin ist seit mittlerweile acht Jahren Teil der deutschen Kult-Soap – als sie 2015 als Sunny in die Serie eingestiegen ist, war sie zarte 20 Jahre alt. Im Oktober vergangenen Jahres verkündete die Blondine, dass sie im Februar dieses Jahres ihren letzten Drehtag haben wird. Jetzt berichtete Valentina, wie schwer ihr der Abschied vom Set fiel.

"Ich hatte nun schon vor anderthalb Monaten meinen letzten Drehtag in Babelsberg und denke wahnsinnig gerne an die 'Guten Zeiten' zurück. Das Team wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", verriet sie gegenüber der Bild-Zeitung. Ihre letzte Szene wird am 27. März im deutschen TV zu sehen sein – gemeinsam mit ihrem Schauspiel-Kollegen und Serien-Großvater Wolfgang Bahro (62). Der 62-Jährige fasste den Abschied in einem Satz zusammen: "Den Tränen in der Szene folgten dann die echten Tränen, als wir die Szene im Kasten hatten."

Seit ihrem Abschied hat Valentina ihre neugewonnene Freizeit scheinbar sehr genossen. Sie habe viel Zeit mit ihrer Familie verbracht – inzwischen befindet sie sich auf Bali und gönnt bis April eine Auszeit. "[Ich] freue mich auf alles, was dann ansteht und auf mich zukommt", verriet sie.

Valentina Pahde im Dezember 2022

Valentina Pahde, Schauspielerin

Valentina Pahde bei "Let's Dance" 2021

