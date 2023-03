Nach Klinik: Jasmin Tawil bekommt Unterstützung von Vater

Jetzt bekommt Jasmin Tawil (40) Rückhalt von ihrem Vater Michael Weber. Anfang März wurde die Musikerin in ihrer Wahlheimat Costa Rica festgenommen, nachdem sie nach einem Streit mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Miquele ihr Haus verlassen haben soll. Kurz darauf wurde sie wohl in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und dort für etwa zwei Wochen festgehalten. Nun ist Jasmin wieder in Freiheit und kann auf die Unterstützung von ihrem Vater zählen.

Nach den Strapazen der vergangenen Wochen sprachen Jasmin und Vater Michael erstmals wieder miteinander, wie RTL jetzt berichtete. Die 40-Jährige berichtete ihrem Vater von den schrecklichen Erlebnissen in der Klinik, brachte aber auch eine positive Nachricht mit: "Mein Blut wurde getestet – ich bin körperlich gesund. Psychisch wie auch körperlich." Wolfgang hörte seiner Tochter aufmerksam zu und baute sie am Ende des Gesprächs mit den folgenden Worten auf: "Bleib stark, meine liebe Jasmin. Du weißt, du bist mein einziges Kind. Ich liebe dich. Das weißt du."

"Ich musste von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens in einem Bett liegen. Es war wie im Gefängnis, es war grausam", berichtete Jasmin über die heftigen Zustände in der Klinik während des Telefonats mit ihrem Papa. Dabei betonte sie immer wieder, wie glücklich sie sei, wieder in Freiheit zu sein.

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil und Adel Tawil bei der Echo-Verleihung 2010 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de