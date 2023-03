Ohne Baby Aurelio: Loredana Wollny genießt ihren Urlaub

Sie macht ohne ihr Baby Urlaub! Loredana Wollny (19) wurde durch die RTL2-Realityshow Die Wollnys deutschlandweit bekannt. Seit vielen Jahren schon verfolgt die Sendung das turbulente Leben der Großfamilie. Inzwischen ist das Nesthäkchen der Familie mit ihrem Freund Servet verlobt und seit einigen Wochen stolze Mutter eines kleinen Sohnes. Doch jetzt flogen Loredana und Servet ohne ihr rund 13 Wochen altes Baby in den Urlaub.

"Servet und ich sind heute ganz spontan nach Istanbul geflogen", berichtet die 18-Jährige in ihrer Instagram-Story. Ihren Sohn Aurelio haben die beiden jedoch nicht mitgenommen – er ist in der Obhut von Oma Silvia Wollny. "Aurelio ist bei Oma", erklärt der Realitystar. Was es mit dem Instanbul-Trip auf sich hat, möchte Loredana ihren Fans in den kommenden Tagen verraten. Bisher äußerte sie lediglich: "Ich freue mich und bin gespannt, was auf uns zukommt."

Kurz vor Weihnachten hatte der Realitystar ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Sohn Aurelio konnte es wohl kaum erwarten, seine beiden Eltern kennenzulernen, denn er kam vier Wochen zu früh. Nach der Geburt folgte eine Funkstille im Netz. In einer Fragerunde gab die Neu-Mama jetzt einen Einblick in das Leben mit Baby: "Manchmal ist es echt viel, aber ich mache alles supergerne und es macht mir sehr viel Spaß."

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund, 2023

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund am Strand

Anzeige

RTLZWEI Loredana Wollny und Silvia Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de