So stimmt Isabel "Let's Dance"-Choreo auf Kandidat Knossi ab

Isabel Edvardsson (40) versucht die Vorteile ihres Tanzpartners zu nutzen! Seit über vier Wochen trainiert die Profitänzerin bereits mit Knossi (36), um mit ihm bei Let's Dance die Jury und die Fans von seinem Können zu überzeugen. Show für Show begeistert das Duo mit seinen Tänzen die Zuschauer. Doch dahinter steckt eine Menge Arbeit. Im Promiflash-Interview verriet Isabel nun, wie sie das Beste aus Knossi herausholt.

"Alle Kollegen versuchen die Vorteile, die der Partner hat, zu nutzen, aber es ist immer schwierig. Man muss eine Choreografie haben, die vom Schwierigkeitslevel genau richtig ist, damit der Promi nicht überfordert ist, es aber trotzdem seinen Reiz hat", plauderte die 40-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. So wisse die Profitänzerin genau, wie sie den Charakter des YouTubers mit ihrer Choreo zeigen kann. "Alles, was viel Rhythmus, viel Posen, viel Ausdruck hat, passt zu Knossi. Ich stimme ab, dass die Figuren sehr raumeinnehmend sind, er braucht eine starke Position. Ich finde, er sieht sehr männlich, sehr präsent aus. So filigrane Sachen passen eher nicht so gut", erklärte Isabel.

Dass seine Tanzpartnerin ihn auf dem Parkett ins perfekte Licht rückt, weiß der 36-Jährige zu schätzen. Im Promiflash-Interview betonte er, dass die Blondine die Quelle seiner Energie sei. "Isabel sagt, ich soll auf der Tanzfläche sein wie ein ICE. Es muss aber ein Tanz sein, der mir liegt", erzählte der Entertainer.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Knossi mit Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson mit Knossi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de