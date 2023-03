Total emotional: So steigt Valentina Pahde bei GZSZ aus!

Valentina Pahdes (28) letzte Szene steht kurz bevor. Im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin völlig überraschend verkündet, dass sie sich eine unbefristete Auszeit von GZSZ nehmen möchte. Ende Januar war es dann so weit: Der Serienstar stand zum vorerst letzten Mal für die beliebte Daily vor der Kamera. Noch ist sie im TV zu sehen, doch schon kommende Woche müssen die Fans endgültig Abschied von ihr nehmen. Aber wie wird Valentina GZSZ eigentlich verlassen?

Achtung, Spoiler!

Im Interview mit RTL plaudert Wolfgang Bahro (62) aus, was in der letzten Szene der 28-Jährigen passieren wird. "Sunny verabschiedet sich von ihrem Großvater Jo, steigt ins Taxi, das sie zum Flughafen bringt, von wo sie in die Vereinigten Staaten fliegt, um dort in Boston einen Job bei einem Architekten anzunehmen", erzählt der TV-Star und gibt damit den Fans der Blondine Hoffnung. Eine Rückkehr zur Daily ist somit für Valentina nicht ausgeschlossen!

Bereits am 27. März ist es so weit – Valentinas tränenreicher Abschied flimmert über den TV-Bildschirm. Doch wie geht es in der Daily ohne Sunny weiter? "Zunächst hat W&L massive Probleme, einen Ersatz für Sunny zu finden. Dann trifft es Jo Gerner sehr, dass er jetzt seine Enkelin verliert und sie nach Amerika geht. Aber es kündigen sich auch schon neue Probleme in dem Verhältnis von Laura und Yvonne an, die Gerner auch sehr stark beschäftigen", teasert Wolfgang Bahro an. Für die Fans der Vorabendserie bleibt es also weiterhin spannend!

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Valentina Pahde beim GZSZ-Außendreh

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Valentina Pahde bei GZSZ

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Valentina Pahde am GZSZ-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de