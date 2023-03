Verbot: Darum darf Jasmin Tawil ihren Sohn nicht treffen!

Sie ist wohl sehr aufgebracht! Jasmin Tawil (40) war vor wenigen Wochen in Costa Rica verhaftet worden. Wie sie meinte, wurde die Ex-Frau von Musiker Adel Tawil (44) im Anschluss in einer psychiatrischen Frauenstation eingesperrt – durfte diese dann aber wieder verlassen. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist jetzt in Freiheit, doch die kann sie nicht vollends genießen, weil sie ihren Sohn nicht treffen darf. Deshalb wird Jasmin verwehrt, ihr Kind in die Arme zu schließen!

Wie Bild berichtet, sei derzeit ungewollte Funkstille zwischen der Schauspielerin und dem kleinen Ocean. "Das Jugendamt will verhindern, dass Familienmitglieder vor der Tür des Kinderheims stehen und damit für Unruhe sorgen", wird erklärt. Zudem heißt es: "Das Kinderheim wird den Jungen nicht herausgeben, wenn nicht eine weitere Person mit einer entsprechenden Vollmacht dabei ist, welche zuvor das Jugendamt gestellt hat." Dem Drang, ihren Sohn zu treffen, soll Jasmin wohl auch aus folgendem Grund widerstehen: "Taucht sie einfach so vor dem Heim auf, kann sie von der Polizei erneut verhaftet werden."

Obwohl sich Ocean schon seit einigen Wochen im Kinderheim befindet, hatte Jasmin die Hoffnung, dass sie ihn sehr schnell wieder bei sich hat. Umso quälender ist es für die ehemalige Serien-Darstellerin wohl jetzt, dass sie ihn nicht sehen darf. Sie meinte noch: "Ich werde zur amerikanischen Botschaft gehen und fragen, ob die mir helfen können."

Twitter / YasminMadelein3 Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean

Getty Images Jasmin Tawil im Jahr 2020

