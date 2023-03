Amanda Bynes' Ex offenbart: Sie setzte ihre Medikamente ab

Wie steht es um Amanda Bynes (36)? Die amerikanische Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Filmrollen in den 2000er-Jahren bekannt. Nachdem sie im jungen Alter mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden war, wanderte sie am vergangenen Wochenende nackt durch Los Angeles. Anschließend wurde die 36-Jährige in eine Psychiatrie eingewiesen. Jetzt meldete sich Amandas Ex-Verlobter Paul Michael zu Wort und erzählte, dass sie ihre Medikamente schon länger nicht mehr genommen habe.

"Sie hat ihre Medikamente abgesetzt und sie nimmt immer noch keine Medikamente", erzählte Paul in einem Interview mit Page Six. Er beschrieb sie als "sehr wild". Amandas Ex teilte außerdem Details zu ihrer turbulenten Trennung, bei der Amanda ihm vorgeworfen hatte, Drogen zu nehmen. Die Schauspielerin habe diese angeblichen Lügen in die Welt gesetzt, um von sich selber abzulenken. "Sie tat es, um mich zu beschämen", berichtete er.

Der Rückfall des Stars besorgt viele Fans. Denn erst vor ungefähr einem Jahr wurde die achtjährige Vormundschaft, die Amandas Eltern für sie eingerichtet hatten, von einem Richter beendet. Amanda sprach damals sogar von einem Schauspiel-Comeback. Die Eltern des Kinderstars äußerten bereits, dass sie eine erneute Vormundschaft nicht in Erwägung ziehen würden.

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

ActionPress Paul Michael und Amanda Bynes im April 2022

P&P / MEGA Amanda Bynes im Jahr 2019

