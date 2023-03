Basketball-Legende Willis Reed stirbt im Alter von 80 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! 1964 wurde Willis Reed an zehnter Stelle von den New York Knicks ausgewählt. Am Ende seiner Debütsaison wurde er als erster Spieler der Knicks-Historie zum NBA Rookie of the Year gewählt – das sollte aber nur der Anfang seiner erfolgreichen Basketball-Karriere sein: Während seiner Laufbahn bei den Knicks wurde Willis unter anderem zum siebenmaligen All-Star und zweimaligen NBA-Champion ernannt. Jetzt machten allerdings erschütternde News die Runde: Willis ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Das berichtet unter anderem TMZ: Wie der langjährige NYC-Kolumnist Peter Vescey erklärte, kämpfte Willis seit Längerem mit einer Herzschwäche. Die genaue Todesursache ist bis dato aber nicht bekannt. Auch die Knicks äußerten sich noch nicht zum Ableben ihres ehemaligen Teammitglieds.

Nach seinem Rücktritt aus der NBA wurde Willis von den Knicks als Trainer engagiert. Seine Zeit als Coach in New York dauerte jedoch nicht sehr lange: 1981 ging Willis zurück ans College, an dem er ebenfalls als Trainer fungierte. Danach arbeitete der ehemalige Sportler als Assistenztrainer bei den Atlanta Hawks und den Sacramento Kings. Den letzten Titel holte sein ehemaliges Team 1973. Vor Kurzem feierten die Knicks sogar ihr 50-jähriges Bestehen. Leider war es ihm bereits zu diesem Zeitpunkt aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Willis Reed im Juni 2018

Willis Reed, ehemaliger Basketball-Spieler

Willis Reed im Oktober 2013

