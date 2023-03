Ist Thorsten Legats Sohn bei "Temptation Island" dabei?

Hat ein Temptation Island-Kandidat etwa einen prominenten Vater? Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass die diesjährige Staffel der pikanten Fremdflirt-Show "Temptation Island" am 30. März losgeht. Die Teilnehmer wurden noch nicht genannt. Nach Staffelstart werden die Kandidaten sowie die Verführerinnen und Verführer wohl wieder in aller Munde sein, doch kennt man einen von ihnen bereits, weil sein Vater in der Öffentlichkeit steht? Angeblich ist Thorsten Legats (54) Sohn dabei...

Der ehemalige Fußballspieler Thorsten Legat hat zwei Söhne: Leon und Nico. Nachdem der Starttermin für "Temptation Island" offiziell wurde, kündigte Leon in seiner Instagram-Story an, dass Informationen zu "Temptation Island" "die nächsten Tage" folgen werden. "Seid gespannt", meinte er und lachte dazu hämisch. Sein Bruder folgt zudem dem "Temptation Island"-Account.

Doch auch Thorsten, der Vater von Leon und Nico, repostete die "Temptation Island"-Ankündigung auf Instagram. "Ich habe Herzklopfen und weiß nicht, ob ich mir das anschaue. Warum? Schaut es euch an!", schrieb der Fußballtrainer dazu. Zu dem Post verlinkte er seine Söhne und seine Frau Alexandra. Was meint ihr, ist einer von Thorstens Söhnen bei "Temptation Island" dabei? Gebt eure Meinung unten ab!

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat mit seinem Vater Thorsten, März 2023

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

Instagram / thorsten_legat_official Familie Legat, Dezember 2022

