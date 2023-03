Endlich offiziell! Simone Ashley macht Beziehung öffentlich

Simone Ashley ist offiziell vom Markt! Im vergangenen Jahr hatte das lange Warten endlich ein Ende: Die zweite Staffel Bridgerton wurde veröffentlicht – mit Simone als Hauptdarstellerin. Seitdem läuft es für die Schauspielerin so richtig rund. Nun scheint die Beauty auch privat ihr großes Glück gefunden zu haben: Im Netz macht Simone jetzt die Beziehung ihrem Liebsten Tino Klein öffentlich!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 27-Jährige die freudigen News: Auf dem niedlichen schwarz-weißen Schnappschuss turteln Simone und ihr Liebster verliebt. Seit wann die beiden gemeinsam durchs Leben gehen, ist allerdings nicht bekannt. Ihre Fans sind so oder so aus dem Häuschen: "Ihr beiden seid so verdammt niedlich!", "Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe" oder "Ich liebe dieses Bild! Ich freue mich sehr für dich, Simone", kommentierten einige User unter dem Post.

Für Simone könnte es aktuell einfach nicht besser laufen – denn auch in der dritten Staffel wird sie die "Bridgerton"-Fans begeistern: "Wir werden bald zurück sein! Anthony und Kate fangen gerade erst an", verkündete die Schauspielerin in einem Interview mit Deadline. Dabei hat sie einiges mit ihrer Rolle vor: "Ich freue mich darauf, sie wachsen zu sehen. Ich glaube, ich würde gerne sehen, dass Kate viel mutiger und weniger eigensinnig ist und mehr Herz zeigt."

LIAM DANIEL/NETFLIX Kate Sharma (Simone Ashley) in "Bridgerton"

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

LIAM DANIEL/NETFLIX Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Kate Sharma (Simone Ashley), Benedict Bridgerton (Luke Thompso

